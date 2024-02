Antes de que Candelaria Tinelli (33) y Coti Sorokin (50) se casaran el sábado por civil, Jorge Lanata fue categórico al definir la mega boda: “Una berretada”.

“Alguien me contó que todo el casamiento de Cande es de canje”, comentó el conductor de Lanata sin filtros (lunes a viernes de 10 a 14 por AM 790).

A lo que Marina Calabró confirmó: “Sí, es cierto”.

Por eso, cuando Calabró intentaba justificar el trueque económico, Lanata sentenció: “El canje es una berretada”.

Al final, Jorge Lanata reflexionó: “Yo no digo que no hagan canje, pero me parece berreta… Y hacer un casamiento entero con canje me parece mucho más berreta”.

LA FORTUNA DE COTI SOROKIN EN COMPARACIÓN A LA DE MARCELO TINELLI

Por otra parte, Rodrigo Lussich chicaneó a Coti Sorokin por su decisión de hacer su boda con Candelaria Tinelli por canje.

“Es multimillonario. Los derechos de Color Esperanza le dan vida a él y seis generaciones más”, afirmó el conductor de Socios del Espectáculo.

“De ser cierto que todo fue canje estaría mal. Coti Sorokin es más millonario que Marcelo Tinelli, que ya es millonario”, exclamó indignado.