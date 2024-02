El fin de semana quedó marcado por la espectacular boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin en una conocida estancia de Exaltación de la cruz y en Poco correctos Soledad Aquino habló sobre el evento que marcó la vida de su hija y los planes de la pareja.

En primer lugar, Soledad confesó que “todavía no cae” en la realidad de que su hija esté casada y recordó que Cande se viene preparando desde hace tiempo para casarse, aunque a ella “la agarró de improvisto”.

“Me lo contó en su casa, así de la nada. Estaba tomando una gaseosa y casi me atraganté”, recordó Soledad, mientras Virginia Gallardo le insinuaba la posibilidad de que Cande y Coti estén preparándose para la siguiente etapa de su relación: los hijos.

Leé más:

Jorge Lanata calificó el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin como “una berretada”: el polémico motivo

QUÉ DIJO SOLEDAD AQUINO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE CANDE TINELLI Y COTI SOROKIN AGRANDEN LA FAMILIA

“Ya me voy por las ramas, pero, pensando también en que después del casamiento suele ocurrir que tengan otros planes. No sé si por ahí ya fue charlado”, dijo la flamante panelista, pero Sole no soltó prenda.

“No, se quisieron casar y listo. Me parecía precioso y me encantó. Y fue maravilloso”, se limitó a decir Soledad. “¿Pero han hablado ya de agrandar la familia o ya nos estamos adelantando un montón?”, insistió Gallardo.

“Pero ahora se casaron”, fue la escueta respuesta de Soledad. “Bueno, él tiene hijos y ella no. Capaz que no le interesa”, se justificó Virginia ante los reproches de sus compañeros por su insistencia.

Leé más:

Revelaron un dato clave sobre la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin: “Ahora me cierra todo”