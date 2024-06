Hace 15 días que Loan Danilo Peña desapareció en la provincia de Corrientes, y un experto en comunicación no verbal analizó los gestos del padre del nene de 5 años.

“A priori, uno ve una persona que está a la defensiva”, dictaminó Hugo Lescano.

El perito luego se explayó en A la Tarde: “Tiene una mirada de soslayo, es un M64 derecha. En la posición en la que él está, no necesita mirar de costado, porque tiene enfrente al reportero. Lo que hace es girar y luego mirar de costado”.

José Peña, el papá de Loan, bajo la mirada de Hugo Lescano.

“La mirada de costado, que tiene una connotación defensiva, una connotación de acecho, si se quiere, refleja una emoción negativa”, aclaró.

Por último, Hugo Lescano relativizó la responsabilidad que podría caberle al papá de Loan Danilo Peña dado el exiguo video que vio: “No podríamos tampoco hablar de culpabilidad con estos pocos códigos. Solo decimos, bueno, hay que eliminar las variables contextuales”.

LAUDELINA, LA TÍA DE LOAN PEÑA QUE ESTÁ BAJO LA LUPA DE LA JUSTICIA

La situación judicial de Laudelina, hermana de José Peña y pareja de Antonio Benítez, quedó bajo la lupa de la Justicia tras el secuestro de al menos seis teléfonos celulares.

Más allá de que esté cerca de la prisión preventiva por la desaparición de su sobrino, Hugo Lescano fue contundente al analizar una entrevista: “Es tremendo”.

Ahí precisó el gesto de bamboleo que lo alarmó: “Se llama M60. Es un movimiento horizontal que hacemos con el cuerpo. Cuando no queremos decir que no, pero internamente estamos convencidos del no, nuestro cerebro lo que hace es llevarnos a decir que no con el cuerpo”.

Laudelina, hermana de José Peña y pareja de Antonio Benítez.

“El M60 es para decir, ‘no te voy a decir lo que vos querés que yo te diga’. Ah, la verdad. La información que yo tengo me la voy a guardar”.

“Habría que preguntarse qué cosa tiene relación con esos celulares. Si una persona oculta las manos, que miren qué coincidencia es el mismo gesto que hicieron los dos fiscales cuando le piden información, cuidado…”, cerró Hugo Lescano sobre la tía paterna de Loan Danilo Peña.