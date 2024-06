María Noguera, la mamá de Loan (5), sigue buscando a su hijo, que hace 14 días desapareció en Corrientes. La señora cree que Lionel Messi podría colaborar en la búsqueda. Y así lo manifestó.

“Le rezo a la Virgen y San Expedito. Por eso, traje a San Expedito. Estábamos preparando una fiesta para la Virgen, pero está parada ahora. Era para el 9 de julio, que es la fiesta de la Virgen. Todavía tenemos tiempo, si aparece Loan y se larga todo”, expresó en diálogo con La Nación.

María Noguera, la mamá de Loan, sigue buscando a su hijo, que hace 14 días desapareció en Corrientes. Por: Imagen subida a Internet por TN

Acto seguido, María les solicitó a los periodistas que la entrevistaron que la ayudaran a llegar al capitán de la Selección Argentina. La señora cree que la popularidad del astro podría ser clave para, finalmente, encontrar a su hijito.

EL DESESPERADO PEDIDO DE LA MAMÁ DE LOAN A LIONEL MESSI

María Noguera quiere contactar a Lionel Messi para que la ayude a encontrar a Loan.

“Le decía que los periodistas le hablen a Messi, que es tan popular, para que él pida que le larguen a Loan. Que ya estamos sufriendo mucho, muchos días. No sé dónde está, pero en algún lado está. Pero si a él le están teniendo encerrado, pobrecito, va a estar sufriendo. Porque él no suele estar encerrado...”.

“A él le gusta más estar afuera. Cuando se larga la lluvia, él se siente muy aburrido porque no puede salir afuera. Él va a estar ahí, él no se va a olvidar de sus hermanos, no se va a olvidar de César, de Cristian. Él ya está diciendo, de mamá, papá. Bueno, ojalá que vuelva”, cerró, desesperada.