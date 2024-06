Las internas en América se multiplicaron desde la llegada de Marcelo Tinelli al canal, y en Socios del Espectáculo contaron la trama secreta de la inestable situación del gerente de programación, al punto que aceptó reducir su sueldo a la mitad.

Rodrigo Lussich destacó la información confiable de Jorge Rial, quien afirmó que a Marcelo aceptó pasar de ganar “20.000 dólares” mensuales “a 10.000 dólares”.

“Hace 20 días tuvo una reunión importante. Le explicaron cómo era la situación y aparentemente entendió todo”, reveló Adrián Pallares en alusión que fue previo al fracaso de Primos de América y la entrevista con Lionel Messi.

Jorge Rial aseguró que Marcelo Tinelli aceptó reducir su sueldo a la mitad.

Luego, el conductor aseguró que Tinelli ya no tiene poder gerencial dentro de la emisora del cubo: “Lo cierto es que lo del paso del costado es tal. José Núñez es la única cabeza. No existe ni Chato Prada, ni Federico Hoppe como grupo asesor”.

“Lo esperan el 14 de julio, cuando termine la Copa América”, manifestó Pallares.

EL FUTURO DE MARCELO TINELLI EN AMÉRICA

En Socios del Espectáculo detallaron la difícil situación de Marcelo Tinelli en América.

“Según las autoridades de América, es él mismo quien está prácticamente acéfalo en su cargo, en el sentido que no ejerce, que no va, que no presenta proyectos, que no pasa nada con él en el canal”, dijo Lussich.

En ese punto Rodrigo recreó la queja de los dueños del canal: “Le estamos pagando una fortuna cuando esperamos ver algo que después no pasó. Ni con el rating de Showmatch, rebautizado Bailando 2023, ni con este año”.

Lionel Messi bromeó con Marcelo Tinelli por su jugado look de pelo. (Foto: marcelotinelli-IG)

“Prefieren que renuncie”, acotó antes de poner en duda el que se haga el Cantando 2024 y resaltar que “hay decepción” con Tinelli en América.

“Lo que están esperando es una salida elegante”, planteó Pallares.

“Porque hay buen vínculo con él, no quieren tener un escándalo. Y la salida elegante sería que, artísticamente, él condujera un programa”, sentenció Adrián Pallares sobre Marcelo Tinelli.