El levantamiento de Primos de América, el promocionadísimo ciclo de viajes que llegaron a emitir una noche Marcelo Tinelli y Luciano “El Tirri” Giugno salió del aire sin aviso alguno y el conductor se convirtió en depositario de las peores críticas por parte de sus pares.

Al respecto, Marcelo Tinelli les envió un mensaje a Lío Pecoraro y Fernando Piaggio para El run run del espectáculo en el que aseguró que todo lo que ocurrió fue exclusiva responsabilidad suya, incluyendo la decisión de levantar el ciclo.

Marcelo Tinelli y El Tirri en los EE.UU. (Foto: Instagram @marcelotinelli)

"No sé de dónde salió todo esto, por qué se agrandó tanto una situación sumamente normal. No se levantó ningún programa mío de la pantalla de América, lo puse yo y lo saqué yo”, aseguró el gerente artístico del canal de Palermo.

"Nosotros llegamos el martes a Estados Unidos y teníamos tanto material el miércoles, que yo mismo dije pongámoslo en la pantalla de América a la noche. Dijimos de hacer miércoles y viernes dos especiales, uno antes del partido y otro después el partido del jueves. Eso era lo único que estaba pautado, lo decidimos el día que veníamos en el avión”, explicó Marcelo.

“Salió el programa, no anduvo bien de rating, pero no tuvo mucha promoción y no estaba pensado para televisión, juntamos cosas que teníamos de Instagram y lo subimos a la pantalla de América", agregó el conductor, antes de explicar qué fue lo que decidió el final del ciclo.

POR QUÉ MARCELO TINELLI TUVO QUE LEVANTR SU PROPIO CICLO DE VIAJES EN LA COPA AMÉRICA

"El jueves, la Conmebol nos dijo que no podíamos ingresar con una cámara. Intentamos ir a cubrir la práctica de la selección en el estadio y nos sacaron. No podíamos bajo ningún aspecto hacerlo ni poner imágenes del partido porque no teníamos los derechos. Entonces, para hacer lo mismo que en Instagram... no daba calidad televisiva", aseguró, en el mismo mensaje de WhatsApp.

"Entonces de acá viene que las autoridades de América decidieron levantarlo... no entiendo. Yo soy el gerente de programación y dije de hacerlo y después dije 'no lo hagamos', porque si no vamos a tener los derechos del día en que se juega el partido, es innecesario hacerlo”, agregó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli y El Tirri en los EE.UU. (Foto: Instagram @marcelotinelli)

“Fue eso nada más. A partir de ahí no entendí nunca tanto ensañamiento, sobre todo de algunos colegas... con envidia y resentimiento, con odio No entendí esto del ensañamiento, o esta cosa de 'levantaron el programa', ' el fracaso'. No anduvo bien de rating el primer programa, pero es lógico, puede pasar. Nadie lo levantó, lo levanté yo mismo", aseguró Tinelli en el cierro del extenso audio.

