El fallido proyecto de Marcelo Tinelli con Primos de América, el programa que pretendía hacer con Luciano El Tirri cubriendo la Copa América 2024 provocó fuertes críticas de parte de Beto Casella, y el conductor salió al cruce con dureza.

“Yo no tengo dudas que genera envidia o resentimiento cuando uno viaja, cuando está con figuras, es lógico y nadie lo va a decir. Lo que me pareció es que había demasiado ensañamiento con algo que yo mismo lo puse y lo saqué”, comenzó el gerente de programación de América en A la Tarde.

Entonces, Marcelo hizo referencia a la chicana de Beto en la nota con Socios del Espectáculo: “Sentí que fue demasiado hablar de que en algún momento en la vida se te pone el pito chico. Y vos decís, ‘wow, ¿cuántas cosas podés decir en base a un programa que no anduvo bien de rating?’”.

MARCELO TINELLI EVITÓ CONFRONTAR CON BETO CASELLA

Aunque cuando le pidieron que diga con exactitud quién fue el autor de la frase, Tinelli reculó: “A mí no me gusta dar nombres. Todos lo han visto, ha salido por todos lados. Además, me parece que han intentado mostrarlo en varios lados. No estaba bueno eso, sobre todo de colegas”.

Beto Casella liquidó a Marcelo Tinelli.

“Yo ya estoy acostumbrado a las críticas también. No es que me pongo mal por eso, me sorprendió”, relativizó.

Al final, Marcelo Tinelli repudió, sin mencionarlo, que Beto Casella se haya puesto “agresivo hasta con temas físicos”.

LAS FRASES MÁS PICANTES DE BETO CONTRA TINELLI

“A mí no me alegra que Tinelli esté en esta especie de decadencia, espero que temporaria”.

“Marcelo yo tengo la impresión de que no puede poner ninguna condición. Ese es el tema. El pito se te va achicando con el tiempo. A todo nos pasa”.

“Algo pasa con él. Cuando a vos no te ven con Messi huele a cancelación. Es un momento fatal, funesto para Marcelo”.