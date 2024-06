Sofía Jujuy Jiménez habló con Socios del Espectáculo desde Estados Unidos y tras ser consultada sobre los rumores de romance con Rodrigo de Paul, su reacción sorprendió.

“Es verdad es que estuve en el cumple pero no tuve ningún contacto con ellos, yo estaba en otra con mis amigos, no los conozco”, dijo al principio la influencer.

“¿De Paul no te tiró los perros?”, le preguntó sin filtros Rodrigo Lussich y fue allí cuando la modelo se encargó de aclarar los dichos: “No, lo saludé de lejos, solo le dije ‘feliz cumpleaños’, ni hablé con él”.

“Vi esos títulos en las notas y dije nada que ver, estoy conociendo a otra persona que nada que ver con los futbolistas”, dijo al final Sofía sobre su presente sentimental.

SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ HABLÓ DE SU NUEVO ROMANCE

Sofía Jujuy Jiménez contó al programa matutino de eltrece que está viviendo una relación con un hombre que no es del medio: “Estoy contenta, no estoy de novia, no quiero poner ese título proque me da miedo”.

“No es del medio, no quiero contar porque no quiero quemar nada. El pibe es inteligente, me gusta que puedo hablar de todo, es administrador de empresas, tiene su marca”, dijo a los Socios.

