Ángel de Brito reveló en LAM que Sofía Jujuy Jiménez tuvo un acercamiento a Rodrigo De Paul la noche que celebró su cumpleaños en Puerto Madero.

“Sofía Jujuy se lo quiso levantar a De Paul, por algo la invitaron, no fue por nada...”, dijo el conductor sobre la modelo y el campeón de la Selección.

Ángel de Brito reveló que Sofía Jujuy y Rodrigo de Paul tuvieron un acercamiento.

“¿Hubo un acercamiento?”, preguntó Marcela Feudale y De Brito contestó: “Sí, no sé si tuvieron sexo, pero son dos pibes jóvenes, los dos solteros, ojalá”.

CAMILA HOMS CONFIRMÓ QUE RODRIGO DE PAUL LA HABRÍA MALTATRADO TRAS LAS DECLARACIONES DE SU PADRE

Camila Homs confirmó en una nota con el programa de eltrece que Rodrigo de Paul la habría maltratado tras las últimas declaraciones que su padre, Horacio, hizo en su contra.

¿No existió ese llamado famoso en el cual te habían atacado y maltratado?”, le consultó el movilero y la modelo respondió: “Llamado no”.

Camila Homs habló con Socios del Espectáculo.

“Pero algo pasó...”, insistió y ella contestó: “Sí, pero no llamado. Me mandó un mensaje de texto, yo no había hecho nada pero si hay que atacar siempre soy la primera”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones