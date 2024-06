Camila Homs habló como nunca de su expareja Rodrigo de Paul, padre de sus dos hijos, luego de que el futbolista festejara su cumpleaños en Argentina y se lo vinculara sentimentalmente con la modelo Rocío Robles.

El notero de LAM Santiago Sposato puso en contexto a Camila de la versión de que el futbolista habría tenido un affaire con Robles, pese a que ella negó categóricamente haberse vinculado íntimamente con De Paul y Alexis Mac Allister, jugadores con los que fue relacionada por asistir al festejo de Rodrigo.

CAMILA HOMS OPINÓ DEL RUMOR DE AFFAIRE DE RODRIGO DE PAUL CON ROCÍO ROBLES

Notero de LAM: -¿Escuchaste cosas de su cumpleaños?

Camila Homs: -No.

Notero: -En su momento dijeron que Rocío Robles, una modelo, se había ido con Alexis Mac Allister del cumpleaños de Rodrigo, pero después el prensa de Mac Allister mandó un comunicado diciendo que Rocío Robles se había ido con el cumpleañero, con Rodrigo.

Camila: -Me parece genial. Ella es una bomba. Lo felicito a él, más que a ella.

Notero: -Si se diera, ¿es una pareja que te gusta?

Camila: -Sí, creo que hacen linda pareja. Pero no voy a hablar de esto. ¡Es cualquiera!

Notero: -¿Preferís que tenga una pareja perfil bajo a una súper cantante?

Camila: -No, no le voy a elegir la pareja a mi ex. Que sea lo que él quiera. Nada más.

Notero: -Pero siempre la pareja de tu ex será alguien que va a tener contacto con tus hijos…

Camila: -Mientras le haga bien a él, todo genial. Calculo que, si a él le hace bien, a mis hijos también le hará bien. Mientras quiera a mis hijos, todo bien.

EL DESCARGO DE ROCÍO ROBLES EN REDES TRAS SER VINCULADA A DE PAUL Y MAC ALLISTER

