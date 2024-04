Lizardo Ponce fue lapidario con Camila Homs en una entrevista con Socios del Espectáculo tras el lanzamiento musical de Tini Stoessel en el que habló de su vida privada.

“La tía de Cami Homs dijo que Tini necesitaba exponer todo lo de Cami de nuevo porque sacaba un disco”, le comentó la notera y él contestó filoso: “Qué se callen la boca mejor”.

Lizardo Ponce habló de Tini Stoessel con Socios del Espectáculo.

“Tini no necesita nada que venga de ese lado porque ella es Tini desde siempre. No necesitó de nada para lograr todo lo que logró y que otras personas no van a llegar a lograr nunca”, sentenció.

LIZARDO PONCE HABLÓ DEL MAL MOMENTO QUE PASÓ TINI STOESSEL

En diálogo con el programa de eltrece, Lizardo Ponce habló del mal momento que pasó Tini Stoessel: “Es una de las personas más generosas que hay y siempre está para todos”.

“Fue muy triste cuando no la teníamos a ella como la gran amiga que es. Hubo un momento en el que se tuvo que ocupar de sus cosas. Estoy feliz que de a poco vuelva a ser la de siempre, tan espectacular”, dijo el influencer.