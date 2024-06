La muerte de Lorenzo Somaschini a los 9 años a bordo de una moto de altísima cilindrada causó el estupor de Estefanía Berardi, quien cruzó fuerte al entrenador del pequeño motociclista.

“Es un deporte que se rige bajo federaciones, que le otorgan licencias a chicos de 9 años. Esto no es la calle”, se defendió Diego Pierluigi de entrada.

“Él no se arriesgaba a hacer algo que no estaba cómodo. Él no hacía nada, no se iba a subir una moto si él no estaba convencido. Él preguntaba todo, todo el tiempo”, argumentó.

Ahí, Berardi lo cruzó en Mañanísima: “Yo creo que un niño no está en condiciones de decidir nada. Sí, lo hablamos con un psicólogo, por más que él diga que le gusta, se entiende, pero...”.

Entonces, el instructor hizo una desafortunada comparación: “Y te hago una consulta. Cuando están ahora con esto de que los niños pueden elegir su sexualidad, ¿esos sí pueden elegir? O sea, ellos pueden a los 7, 8 años elegir”.

Estefanía Berardi: -Me parece que el tema de la sexualidad no le hace daño a su integridad. Una moto sí.

Diego Pierluigi: -Entonces es la doble moral. O sea, para algunas cosas vos creés que pueden decidir con 7, 8 años y para otras no.

Estefanía Berardi: -Se pueden hacer daño a su cuerpo. Está en juego su vida. La sexualidad no le hace mal a nadie.

Diego Pierluigi: -Él sentía ser piloto. O sea, él sentía su pasión ser piloto. Se fue feliz.

QUÉ DIJO EL INSTRUCTOR DE LORENZO SOMASCHINI QUE INDIGNÓ A ESTEFI BERARDI

“Entiendo que esto sea un shock para todo el mundo que es nueve años. Pero es que, a ver, esto... Nosotros no hicimos una locura. Esto es mundial. Hay miles de chicos con esta edad que compiten. Y hoy hubo una tragedia”, aseguró con vehemencia.

“Si vamos a la estadística, ¿cuántos niños se han fallecido en moto? Dos en cuántos años. ¿20 años? ¿30 años? O sea, la estadística no dice que esto pasa todos los días. Entiendo que hoy esté todo el mundo conmocionado por esto, pero es que no hay un culpable, o un asesino”, concluyó para espanto de Estefi Berardi.

LA POSTURA DE ESTEFANÍA BERARDI TRAS LA TRAGEDIA DE LOLO EN SU MOTO

“Hay accidentes que se pueden evitar. Me parece que un niño de 9 años no debería estar haciendo semejante deporte de riesgo. Un niño debería estar jugando en la plaza”, planteó la panelista consternada.

“¿Por qué los padres permiten que un nene se someta a semejante deporte de riesgo?”, se preguntó, luego de que Lolo falleciera en pleno entrenamiento para su primera carrera internacional en el circuito de Interlagos, en Brasil.

Y tras definir como “tremendo” y “una locura lo que pasó”, Berardi exclamó con bronca: “Es una pasión que los padres le inculcan al niño”.