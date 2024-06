Hasta el momento, con tan solo tres días de permanencia en la casa de Gran Hermano 2023, Marisol, la novia de Martín “Chino” Ku, dio mucha tela para cortar.

Algunos de los momentos más desopilantes del ingreso de Tintu al reality fueron con el perro Arturo, a quien quiere conquistar.

GRAN HERMANO: MARISOL LE LLEVÓ ROPITA A ARTURO Y EL NO SE LA QUISO PONER

“Artu, mirá lo que te trajo mami. Ropita para que no tengas frío”, le dijo Marisol al perro, mostrándole un abrigo negro.

Conociendo el rebelde carácter de Arturo, el Chino le respondió: “Igual, la odia”. Y los hechos le dieron la razón.

Marisol terminó corriendo por todo el jardín al perro, que no solo no quiso ponerse la ropita, también intentó romperá con los dientes.

ARTURO, CELOSO DE QUE MARTÍN KU ESTÉ TODO EL TIEMPO CON SU NOVIA EN GRAN HERMANO

Sentada a la mesa al lado del Chino, Marisol advirtió que Arturo estaba celosa de ella y expresó abiertamente que quiere que el perro la quiera.

Pero, ¿qué paso? Arturo intentó sacarla del lado de Martín mordiéndole la manga de una remera y tironeándosela con fuerza.

Martín: -No le tengas miedo, amor. ¿Estás con miedo?

Marisol: -Sí, es que yo tengo gatitos. Pero quiero que me ame.

Martín: -Ya te va a amar.

Marisol: -Ay, me muerde. Esta ropa es cara.

MARISOL, TRATÓ DE EDUCAR A ARTURO EN GRAN HERMANO: QUIÉN GANÓ

Otro momento imperdible de Marisol con Arturo fue cuando intentó dormir una siesta con Martín. El perro quiso ser parte del momento y protagonizaron una divertida secuencia, en la que terminó ganando el perro.

Marisol: -¿Hay una mantita (para taparnos) Tintu?

Martín: -Arturo, me mordiste la mano.

Marisol: -¡No! ¡No! Impuse respeto.

Martín: -¡No!

Marisol: -Tiene que aprender. ¡No!

Martín: -Se re ofendió.

Marisol: -Debe pensar que nadie le presta atención, que nadie lo quiere. No, no, no. Vení. Vamos a resignar la siesta para estar con vos, Arturo… Mi amor, ya me quiere. Arturo ya me quiere.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.