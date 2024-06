Luego de las fuertes repercusiones que despertó la reacción de Juliana “Furia” Scaglione al recibir a los exparticipantes de Gran Hermano 2023 a puro insulto, Florencia Regidor compartió su enojo tras quedar eliminada del reality de Telefe.

“¿Cómo la viste a Furia?”, indagó Robertito Funes Ugarte en Gran Hermano, la noche de los ex, luego de que pasaran un tape del momento en el que la jugadora gritaba tremendas frases sobre sus excompañeros.

Foto: Captura (Telefe)

Fue entonces que Flor se sinceró en vivo: “Me enerva todo lo que dijo de todos, no por lo mío en particular”, comenzó diciendo, dejando en claro el fuerte malestar que siente con Juliana, a quien quiere ver eliminada de la casa.

“La manera en que nos habló cuando entramos el otro día, las cosas feas que dijo, no de mí, sino de los demás también, que se metió con los cuerpos”, agregó. Y cerró, firme con su postura: “Me parece que estamos en 2024 y no da”.

EL CONMOVEDOR GESTO DE NICOLÁS GROSMAN TRAS LA SALIDA DE FLOR REGIDOR DE GRAN HERMANO 2023

A pocos minutos de que Santiago del Moro anunciara que Florencia Regidor es la nueva eliminada de Gran Hermano 2023, Nicolás Grosman (con quien la joven había comenzado una historia de amor dentro de la casa) tuvo un particular gesto que deja al descubierto su tristeza.

El jugador atinó a ir al cuarto de las chicas y, al darse cuenta que Florencia había dejado todas las fotos que había llevado al reality de Telefe, no dudó en sacarlas para quedárselas como recuerdo.

Foto: Captura (Telefe)

Flor quedó fuera de competencia con el 41,3% de los votos del público, en un ajustado cabeza a cabeza con Juliana “Furia” Scaglione, quien cosechó un 39,2%, mientras que Nicolás obtuvo el 19,5% restante.