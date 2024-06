Este lunes 3 de junio, Juliana “Furia” Scaglione se levantó con mucha energía y de muy buen humor en Gran Hermano 2023.

¿El motivo? La eliminación de Florencia Regidor del reality, tras la fuerte campaña que hizo en su contra, pidiendo junto a Emma Vich, Florencia al 9009 a su potente fandom que, una vez más, obedeció y ganó.

Regidor quedó fuera de competencia con el 41.3% de los votos, en un ajustado cabeza a cabeza con Furia, quien cosechó un 39.2%. Nicolás Grosman obtuvo el 19,5% restante.

GRAN HERMANO: EL MENSAJE A CÁMARA DE FURIA TRAS LA ELIMINACIÓN DE FLORENCIA REGIDOR

“Ahora sí, buen día gente. Buen día Furiosos, Iconics, todos. Gracias por todo, siempre. Gracias señora por poner su manguito”, dijo Furia, encontrando complicidad en Bautista Mascia.

Enérgica, Juliana continuó: “Gracias, gracias, gracias gente, de corazón y de cabeza, porque ustedes entendieron todo. Show must go on (el show debe continuar)”.

“Encima hay solcito. Después de la tormenta siempre sale el sol”, concluyó Furia, en plena tregua con Los Originales, Bautista Mascia, Martín Ku, Nicolás Grosman y Emma Vich. ¿Sus próximos objetivos? Virginia Demo y Darío Martínez Corti.

