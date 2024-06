La confianza le jugó una mala pasada a Matías Vázquez luego de transmitir lo que le habría dicho la exnovia de Gianluca Simeone, pero ante la bronca Abril Abruzzese por deslizar su presunto malestar con la familia del Cholo, y Adrián Pallares le soltó la mano al periodista .

“¡Vos lo dijiste!”, se despegaron al unísono Pallares y Rodrigo Lussich de Matías con risas cómplices.

Ahí, el panelista puso al aire el descargo de la influencer: “Está todo bien con la familia Simeone. Ni siquiera te había respondido el tema de la nota porque no me interesa hablar de esto, es mi pasado. Yo hoy en día estoy en pareja y feliz, no necesito mencionar nada de mi pasado”.

Las caras de desconcierto de los conductores fue total, los gestos de Paula Varela asombrada, hasta que Mariana Brey concluyó: “¡Está enojada con vos, Mati!”.

Irónico, Pallares exclamó que son “íntimos con Abru”, instó al muchacho a que se las arregle y Lussich señaló a Vázquez acusándolo de “traicionarla” en Socios del Espectáculo.

LOS REPROCHES A MATÍAS VÁZQUEZ

Siempre con buena onda, Adrián Pallares chicaneó: “Lo que le hizo Matías Vázquez no tiene nombre, es imperdonable”.

“No te podemos bancar. Te soltamos la mano”, agregó Mariana Brey.

Ahí, Lussich desafió: “Poné el audio, jugátela, no seas cag…”.

Hasta que se escuchcó la voz de la exnovia de Gianluca Simeone aclarar que “una cosa es él y otra su familia”, desligando al Cholo.

Al final, Mariana Brey fue filosa con Matías Vázquez: “Laburas un montón todos los días a fondo, pero quizá en tu buena fe interpretaste mal. Ella está hablando del ex. O sea, el que tal vez no la deja hablar o le está pidiendo silencio. No es la familia en su totalidad”.