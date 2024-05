Este lunes en Socios del espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich presentaron un video en el que Carlos Mata reconocía que su paso por los Martín Fierro Latino en Miami fue “vergonzoso” para él, algo que Luis Ventura consideró un agravio.

De esta manera, Ventura les dedicó a Lussich y Pallares un segmento de A la tarde. “Yo sé que ustedes están calientes porque no he ido a verlos todavía al teatro. A lo mejor necesitan de mi presencia. Ahora los voy a castigar una semana por lo que escuché”, comenzó, irónico, Luis.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich (Fuente: Instagram)

“Hay algo que me empieza a mortificar, algo que me molesta cuando se buscan excusas con relación a algunos temas enlodando a APTRA, enlodando al Martín Fierro. (…) A remontar una historia de la que APTRA no tiene ninguna responsabilidad”, señaló Ventura.

CÓMO FUE EL CRUCE DE PROGRAMA A PROGRAMA QUE PROTAGONIZARON LUIS VENTURA, RODRIGO LUSSICH Y ADRIÁN PALLARES

“Yo que supiera nadie movió a Carlos Mata ni había orden concreta de moverlo”, aseguró el conductor suplente de A la tarde, respecto a las declaraciones del actor venezolano, que dijo que lo hicieron mudarse a un asiento más lejano al escenario.

“A vos, Rodrigo Lussich, lo que te dijo es dejen de colgarse el Martín Fierro”, cerró Ventura. “Hay que decir que nunca lo nombramos a Luis. Que nunca dijimos que era de APTRA. Siempre criticamos el Martín Fierro porque es el premio que amamos odiar”, recordó Pallares a modo de defensa.

Pero su compañero fue mucho más allá: ¿Sabes qué pasa, querido? Una pu… nominación, nunca. Eso genera un resentimiento, Luis, que hace que tengamos que castigarte eternamente”, dijo. “Yo tengo un Martín Fierro”, atinó a decir Pallares, que se llevó una estatuilla por Temas médicos, un ciclo de A24 sobre el covid que hizo con el doctor Claudio Zyn.

“El de Adri está compartido con unos médicos. Es flojo de papeles. Es flojísimo”, lo cruzó Lussich. Cuando Pallares le recordó que si Socios llegara a ganar un premio se queda en eltrece, Lussich pidió: “Después se consigue una copia. Luisito, me consigues una estatuilla”.

