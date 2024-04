Este martes, más que nunca, Luis Ventura fue “Woody” para Karina Mazzocco ya que su rápida intervención le permitió abandonar el estudio de A la tarde a la carrera por razones que fueron un misterio para los televidentes, hasta que finalmente Pía Shaw brindó algunos detalles al respecto.

Todo comenzó mientras Karina presentaba un informe sobre las aventuras amorosas de Cristian Castro en la Argentina y cómo eso lo llevó a protagonizar un conflicto con su madre, Verónica. Mientras Cora Debarbieri mantenía el speech dándole tiempo a la conductora a salir de escena.

"Rascadora de tarro": La Negra Vernaci se despachó con todo contra Karina Mazzocco

Tras una intervención de Luis Bremer, la cámara enfocó a Luis Ventura, siempre al pie del cañón como Woody de Toy Story, llevando la batuta del ciclo como si nada hubiera pasado hasta las instancias finales del programa.

Leé más:

“Se mete con mis óvulos”: Rocío Marengo, furiosa con Karina Mazzocco tras sentirse juzgada por no ser mamá

POR QUÉ KARINA MAZZOCCO ABANDONÓ A LA TARDE A LA CARRERA

Fue Pía Shaw la que echó algo de luz a esta situación al notar que algo raro estaba pasando mientras miraba la TV desde el estudio de radio que compartía con Yanina Latorre. “Pensé que había quedado loca”, explicó ante un llamado de atención de la conductora.

“Mientras vos hacías tu columna, yo estaba mirando el programa de Mazzocco, y la vi, pero ahora de repente no está más. Entonces le escribí a alguien de ahí y me dijeron que le sonó el teléfono y se fue corriendo, nadie sabe qué pasó”, señaló la panelista.

“Por eso apareció Luis Ventura. No entendía nada. Le escribí a alguien que está ahí y me dicen ‘no sabemos qué pasó’. Mañana explicarán qué pasó”, cerró Pía. Ciudad Magazine se comunicó con Karina pero no obtuvo respuesta de momento.

Leé más:

La escandalosa discusión entre Karina Mazzocco y Esmeralda Mitre en vivo: “Charlalo con tu terapeuta”