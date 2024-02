En pareja hace diez años con Eduardo Fort, con algunas intermitencias, Rocío Marengo miró a cámara indignada y se despachó contra Karina Mazzocco.

La actriz se sintió juzgada por la conductora de A la tarde por no ser mamá y le respondió con todo.

Desde el casamiento por civil de la hija de Eduardo Fort, Rocío Marengo le dio una nota a LAM y fue contundente: “El tema de la maternidad, simplemente no puedo ser madre, lo buscamos, pero ¿sabés qué feo que es tener que aclarar esto? ¡Basta! No quedo embarazada y eso basta para digan que él no quiere”.

“Edu, como cualquier pareja, lo busca conmigo todos los días. No hace falta que entre en detalles. No quedo embarazada, hice tratamientos… No me voy a presionar, pero me veo en la obligación de aclarar esto adelante de Edu porque me veo hostigada muchas veces en tener que entrar en estos detalles”, expuso Rocío.

“Conductoras como Karina Mazzocco, hablando de por qué no soy madre, ¿cómo se va a meter en mis óvulos?”.

Sin filtros, Marengo disparó contra Karina Mazzocco, quien habría emitido dolorosos juicios de valor sobre Rocío: “Conductoras como Karina Mazzocco, hablando de por qué no soy madre, ¿cómo se va a meter en mis óvulos, Karina Mazzocco?”.

Picantísima, acotó: “Y después llamás para pedir pauta”.

“Es muy injusto… Es horrible. Esta es la familia que tengo hoy por hoy. Si les gusta, bien. A mí me encanta. Igual, no me importa si les gusta. Es la familia que tengo. Edu tiene hijos, tiene sobrinos… No hay que tener hijos para realizarse como mujer”, concluyó Rocío Marengo con contundencia.