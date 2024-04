Joaquín, el último ganador de Los 8 escalones, el programa que conduce Guido Kaczka en eltrece, alcanzó los 12 millones de pesos. Sin embargo, los últimos tres, se los regaló a su rival en el ciclo, lo que produjo la reacción no solo de los televidentes sino de su familia.

“El premio de hoy no me lo llevo yo, decidí que no voy a volver. Pierdo estos tres millones. Van a ir a mi compañero, que llegó hasta la final, se lo merece. Para que siga jugando... Felicitaciones. Yo no soy avaro, me está costando seguirle el ritmo al programa y venir todos los días”, expresó al aire, antes de abrazar a su rival, que le agradeció por la oportunidad.

El participante se fue con 9 millones, los últimos tres los obsequió y aclaró que volverá para jugar por el departamento. Tras esta situación, fue entrevistado por Telenoche, donde contó cómo reaccionaron sus seres queridos ante su decisión.

¿QUÉ LE DIJO LA FAMILIA DE JOAQUÍN TRAS REGALAR PARTE DE SU PREMIO?

“Joaquín, me gustaría saber qué dijo tu familia, tus amigos, cuando te vieron tomar esa decisión”, le consultó Sofía Kotler.

“Yo la verdad es que me esperaba algún tipo de cargada o recriminación, aunque sea en chiste y no, me apoyaron enormemente. Estoy muy contento con la devolución que me han hecho”, respondió el participante.

Antes de cerrar, contó para qué usará el dinero que sí se llevó.

“Los 9 millones que me gané están pensados para ayudar a mis viejos a construir su casa en Villa La Angostura, donde viven hace 19 años. Veremos si llego al departamento, el juego es muy complicado”, cerró.