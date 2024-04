En un giro inesperado en “Los 8 Escalones”, el exitoso programa de eltrece, uno de los participantes, Joaquín, tras ganar un premio de 12 millones de pesos decidió retirarse y ceder 3 millones de pesos a su rival de la final.

El emocionante episodio ocurrió frente a un atónito Guido Kaczka, conductor del programa, cuando Joaquín anunció su decisión de no sólo retirarse sino también de hacer “el juego más interesante” cediendo una parte considerable de su premio.

“He tomado una decisión, Guido. Hasta acá llega mi camino. Vamos a hacer el juego más interesante. El premio de hoy no me lo llevo yo. Decidí que no voy a volver y que los tres millones son para mi compañero que llegó a la final. Merecido, para que siga jugando y siga rodando. Volveré por la llave”, expresó Joaquín.

El abrazo entre Omar y Joaquín en "Los 8 escalones". (Foto: Captura eltrece)

POR QUÉ JOAQUÍN LE REGALÓ 3 MILLONES DE PESOS A SU RIVAL EN LOS 8 ESCALONES

La decisión de Joaquín no solo refleja un notable gesto de camaradería sino que también revela sus sentimientos personales sobre la dinámica del concurso.

Los 8 escalones / Fuente: eltrece

“Yo no soy avaro. Y la verdad es que me está costando seguirle el ritmo al programa, venir todos los días. Es como que digo ‘che, bueno. Que le toque a otra persona más’”, explicó sobre su inesperada salida.

