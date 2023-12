El triunfo de Alicia en Los 8 escalones de los 3 millones pasó de la alegría a la preocupación cuando su nieto, Fede de 17 años, irrumpió en el estudio para celebrar con ella y terminó tackeandola, obligando a que tenga que ser asistida por un médico en el ciclo de Guido Kaczka.

“Tengo un moretón en la pierna y él tiene un raspón en la espalda que se lo debe haber dado con el filo de la puerta. La madre lo quería matar”.

Entrevistada por Yuyito González, la mujer reconoció que no esperaba ese golpazo y le restó importancia. “Estoy bien. Lo vuelvo a ver y me da un ataque de risa”, aseguró.

“Yo tengo una hija que vive en Italia y es para ir a ver a mis nietos. ¡A Fede no le prometí viajar conmigo para que reaccione así! Nacieron mis nietos y el destino del dinero es para viajar a conocerlos”, dijo, sobre el premio que ganó.

Foto: Captura de TV

LA GANADORA DE LOS 8 ESCALONES DE LOS 3 MILONES HABLÓ TRAS EL TACKLE DE SU NIETO EN PLENO FESTEJO

“Se vio terrible. Yo pensé que vino a abrazarme y se cayó. Cuando veo en el programa después el salto que pegó, lo quise matar”, reconoció, risueña.

“Tengo un golpecito en la pierna, nada más. Eso era lo que le decía al médico. Me debo haber dado con el escalón”, señaló. “Se portó de diez el canal y la producción. Querían llevarme a una clínica y no era necesario. Me sentía bien”, destacó.

“Tengo un moretón en la pierna y él tiene un raspón en la espalda que se lo debe haber dado con el filo de la puerta. La madre lo quería matar”, aseguró, de buen humor.