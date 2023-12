El diálogo que Esmeralda Mitre mantuvo al aire con Karina Mazzocco inició con la cordialidad habitual a una entrevista, pero terminó en un verdadero escándalo en vivo, cuando las dos mujeres de armas tomar perdieron la paciencia y se dijeron de todo en vivo.

“Esmeralda está furiosa porque se siente subestimada por los primos”, había descrito la conductora de A la tarde cómo la notaba a la accionista del multimedio La Nación.

“¡No, yo no me siento subestimada por nada! No, Karina. De ninguna manera. Yo no me siento subestimada por nadie, no hagamos espejo. Yo subestimada no me siento por nadie. A mí no me subestima nadie”, replicó Esmeralda enardecida.

A partir de ahí se desató una discusión insólita, alimentada por los malos entendidos y el fuerte carácter de cada una.

Karina: -No, discúlpame, yo no estoy haciendo ningún tipo de espejo.

Esmeralda: -Entonces no digas que me subestiman.

K: -Tranquila. Yo entiendo que estás nerviosa por esta situación.

E: Tranquila vos también.

K: -Estoy tranquilísima.

E: -No me digas que me subestiman porque me ofenden.

Esmeralda Mitre y Karina Mazzocco se cruzaron sin filtros en A la tarde.

K: -Bueno, pero ese es asunto tuyo, charlalo con tu terapeuta. No te estoy diciendo eso.

E: -¿¡Perdón!? A mí no me subestimó nadie. (...) No tengo nada que charlar con mi psicólogo. Mis primos se sienten subestimados.

K: -No sé si tan subestimados porque están haciendo una reunión atrás tuyo.

EL SEGUNDO FEROZ ENFRENTAMIENTO VERBAL DE KARINA MAZZOCCO Y ESMERALDA MITRE

“Lo que pasa en el diario es como los problemas que ustedes también tienen en el trabajo. Calculo. Chárlenlo en el psicólogo. Yo charlaré lo mío”, reavivó la polémica la heredera de las acciones de La Nación minutos después de la tensa calma.

K: -No puede ser que te enojes…

E: -No me gusta que me manden al psicólogo en la tele, Karina. ¡Menos vos!

K: -La verdad te estás comiendo una película que no es, Esmeralda. Lo lamento.

E: -Pero no me mandes al psicólogo, Kari. Lamento que vos te pases conmigo. Pasate con otros.

K: -Pero no me estoy pasando con vos, Esmeralda. Realmente no…

E: -Nunca más me vuelvan a mandar al psicólogo, porque yo voy.

K: -Es una interpretación que lamento que hayas hecho, Esmeralda. Porque siempre acá se te dio el lugar, todo el espacio.

E: -Sí, yo también te lo di a vos.

K: -¡¿A mí?! ¡¿A qué te referís, Esmeralda?!

E-Yo también estoy siempre para ustedes, para lo que necesitan. Les estoy dando la nota.

K: -Perfecto, Esmeralda. Pero bajemos un poco la espuma.

E: -Yo soy súper agradecida de ustedes.

K: -Bueno, no sé. Yo así, en estas condiciones no sé si puedo seguir conversando.

Ahí, Karina Mazzocco le dio la palabra a Augusto Tartúfoli para que le haga su pregunta a Esmeralda Mitre, y así escapar del bochorno en vivo.