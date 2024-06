La semana pasada se conocieron las nominaciones a las ternas de la radio de los premios Martín Fierro y, además del escándalo por la nominación errónea de Yanina Latorre como Mejor columnista de espectáculos, también generó polémica en la misma terna Tamara Pettinato.

La nominación generó todo tipo de comentarios sobre el trabajo de Pettinato en el ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) en los que se la acusa de “lectora de portales” aduciendo que solo se limita a comentar lo que ve y no hace trabajo periodístico alguno.

Tamara Pettinato

Al respecto, en Socios del espectáculo entrevistaron a Pampito, que no dudó en preguntarse: “¿Qué es Tamara Petinato?”. “¿Cuál es su profesión? ¿Es entretenedora? No conocía ese rubro. “Prefiero a Marina Calabró, a Pia Show, a Marcela Tauro, que son profesionales preparadas para ese laburo”, sentenció Sebastián.

POR QUÉ SE CUESTIONA TANTO LA NOMINACIÓN DE TAMARA PETTINATO COMO COLUMNISTA DE ESPECTÁCULOS A LOS MARTÍN FIERRO

“Ella me parece que es más... hija de famoso. Es famosa. Si ella no fuese la hija de Pettinato, ¿estaría trabajando en los medios? ¿Se esforzó para conseguir los lugares que tiene? Es humorista, es conductora, es actriz, es periodista. ¿Qué es?”, cerró el panelista de Intrusos.

Por su parte, Damián Rojo, miembro de APTRA y excompañero de Tamara en Intrusos, señaló que para él “es una brillante levantadora de noticias de portales”. “No es fácil la tarea. Digo, hay que elegir, hay que ser buena editora para elegir qué noticia vas a levantar y hacerla entretenida, dinámica”, explicó.

Marcela Tauro, por su parte, aseguró llevarse bien con Tamara, aunque le hizo una advertencia. “Me amenazó. Me dijo que si yo gano, va a contar cosas mías; con lo cual yo le dije que si gana ella, yo contaré las de ella”, recordó.

“A mí me gustó la terna, me gustó que esté, me parece bien. Pero entiendo que mis compañeros no la quieren porque dicen que no es periodista. Pero trabajó en Intrusos, y ahí ya hizo la escuela con Jorge. Así que imaginate, ahí aprendió o aprendió”, cerró Tauro.

