La frescura de Juana Viale se nota en cada presentación de Almorzando con Juana, aunque este domingo quizá se le haya ido la mano al referirse a su futuro al frente del programa que heredó de su abuela, Mirtha Legrand.

“Un día me voy a despojar de mi persona, y acá va a haber otra persona”, aseguró entre risas.

El comentario vino a cuento de que había decidido no usar las joyas que siempre le provee Gino Bogani: “Hoy no me puse nada porque quería despojarme de algunas cosas”.

Juana Viale.

“Cada día me voy despojando de más”, advirtió Juana VIale, que apenas usó una colorida pulsera tegida confeccionada a mano, típico recuerdo hippie de vacaciones.

LA BELLEZA NATURAL DE JUANA VIALE

Tanta austeridad hizo que se realce la belleza natural de Juana Viale, quien se jactó de ello.

Por eso, le reclamó al camarógrafo: “Entrale a los ojos. Entrale a los ojos. ¿Ustedes ven este laburito?”.

“Hoy me peinó Juan Pojo y me maquilló Cris Sepúlveda”, agradecíó tras ironizar con cómo se le “ponen los pelos cuando hay humedad”.