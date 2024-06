Si bien los participantes de Gran Hermano 2023 dan que hablar con sus fuertes cruces, en esta oportunidad, fue Catalina Gorostidi quien generó todo tipo de repercusiones con su tremenda ida y vuelta con Eliana Guercio, una de las analistas del reality de Telefe.

Todo comenzó cuando Eliana re respondió a una cuenta fake (falsa) de Catalina donde se ve a la exvedette en 2006 en Intrusos cuando le pegó a Marcelo Polino en vivo: “Ahora se entiende por qué @ElianaGuercio defiende tanto a Furia. Son violentas, las dos por igual #GranHermano”, se pudo leer en X (antes Twitter).

A lo que Guercio respondió, sin estar al tanto que no era la red de Gorostidi: “Ay Cata, Cata. Lo más importante del hecho es que los dos tuvimos la grandeza de disculparnos mutuamente, perdonarnos y abrazarnos. Decirnos que nos queremos, volver a trabajar juntos, etc. No estás a la altura de ningunos de los dos. Dame mil Furias”.

Ante esto, se dio el siguiente ida y vuelta, ya con el perfil correcto de Cata:

Cata Gorostidi: “Sos una maleducada! ¡Nunca te hice nada para que apruebes las agresiones de los hates hacia mí! Y este es mi Twitter, no el otro, ridícula”.

Eliana: -Cata, me enseñaron que, si vas a pelear, siempre hay que pelearse hacia arriba, nunca para abajo. Te felicito, vas bien. Buena vida.

Catalina: -Si debiera ser para arriba, no estaría hablándote porque arriba mío vos no estás jajaja.

Eliana Guercio: “Cata, yo no aprueba ni desapruebo nada. No necesito agredir. Si te molesta con que esté de acuerdo en que Furia cuando salga vea que, a pesar de estar fuera de juego seguís desparramando odio en la vida real, no ería yo la que tiene el problema”.

E: -Mis mejores deseos para vos, Cata.

C: -Sos una maleducada! ¡Nunca te hice nada para que apruebes las agresiones de los hates hacia mí! Y este es mi Twitter, no el otro, ridícula.

E: -Cata, yo no aprueba ni desapruebo nada. No necesito agredir. Si te molesta con que esté de acuerdo en que Furia cuando salga vea que, a pesar de estar fuera de juego seguís desparramando odio en la vida real, no ería yo la que tiene el problema. Que estés bien, linda.

CONTUNDENTE MENSAJE DE CATA GOROSTIDI A FURIA EN GRAN HERMANO 2023

En medio de todos los saludos que recibieron los participantes de Gran Hermano 2023, de cara a la final del programa, Catalina Gorostidi sorprendió con su mensaje y dio que hablar al dirigirse especialmente a Juliana “Furia” Scaglione, con quien mantuvo fuertes cruces en el reality de Telefe.

“Hola, caracoles de mi vida, porque la verdad que no puedo creer que haya tantos caracoles todavía adentro de esa casa. Les quiero decir, Emma, te estoy esperando para que me hagas las tres ondas de mier… por tres puchos”, empezó diciendo Cata.

Y siguió, en referencia a Emmanuel Vich y el grupo conformado por Bautista Mascia, Martín “el Chino” Ku y Nicolás Grosman: “Les quiero decir a los Bros que dejen de ganarse todo lo que hay en esa casa. Son mis caracoles, pero ellos saben que son mis caracoles favoritos”.

“Virginia (Demo), te adoro. Me parecés cada día más divertida y me encantaría verte en la final. Y bueno, Flor (Regidor), Darío (Martínez Corti), perdón, pero no los extraño nada, no les voy a mentir tampoco. Me parece que los originales deberían llegar a la final. Así que, besitos”.

“Y Furia… Furia, creo que no estoy ahí para decírtelo, pero estoy acá para mandarte este saludo y decirte que bajes 20 pueblos. Como dice Santi (del Moro), 10 está bien, 20, bájalos. Les mando un beso a todos y que gane el mejor”.