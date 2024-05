A 24 horas de su paso por la casa de Gran Hermano 2023, en el marco de un divertido y emotivo “congelados”, Lucía Maidana fue a El Debate y sorprendió a todos con sus sincericidios sin filtros.

Luego de ver un tape de Nicolás Grosman movilizado sentimentalmente tras el breve reencuentro con la salteña, Santiago del Moro le preguntó a Luchi detalles sobre su vínculo con Nico y ella no descartó que entre ellos pueda pasar algo en el plano amoroso.

Escudada en el humor, Lucía expresó que Rosina Beltrán, la uruguaya de la que se enamoró profundamente en el reality, “no le dio bola” al salir de la casa y que su corazón está libre para un nuevo amor. ¿Será Nico?

GRAN HERMANO: LUCÍA MAIDANA HABLÓ DE SU RELACIÓN ESPECIAL CON NICOLÁS GROSMAN

Santiago del Moro: -Nico quedó recalculando. Luchi, ¿qué le hiciste a Nico que quedó así?

Lucía Maidana: -Teníamos un vínculo bastante especial. Yo admití que las primeras dos semanas…

Santiago: -Pará. ¿Hay algo entre ustedes? Porque vos tenés tu historia. ¿Él no entendió o hay algo pendiente?

Lucía: -Nunca nos vimos afuera. No sé.

Santiago: -¿Qué pasa, Cata? Simplificame.

Catalina Gorostidi: -Yo creo que puede ser que afuera pase algo.

Ceferino Reato: -Pero, Luchi, ¿a vos no te gustaba otra persona en la casa?

Lucía: -Pero me pueden gustar dos.

Ceferino: -¡Mirá la salteña!

Lucía: -Darío (en el tape) dijo “¿pero a ella no le gustan las mujeres?”. Y yo dije que me gustan los dos, hombres y mujeres. A mí al principio me gustó Nicolás, después me gustó Rosina, pero como Rosina ahora no me da bola. Entonces, me voy con Nicolás... ¡No! ¡Mentira!

Santiago: -Te digo que él te mira con cara de amor.

Lucía: -Es que nos queremos un montón.

Gastón Trezeguet: -Y digamos la verdad, Flor (Regidor) adentro de la casa no habla muy bien de Luchi, le tira palos tras palo, y Luchi aprovechó. Dijo “se la voy a mandar a guardar”.

Catalina: -No la queremos.

