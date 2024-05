Luego de varios años soltero, Matías Alé (46) volvió a apostar al amor de la mano de Martina, la joven de 22 años y oriunda de Mar del Plata, con la que se muestra muy enamorado desde que blanquearon su relación.

Y en medio de este feliz presente, el actor no dudó en agasajar a los suegros de su novia, quienes llegaron de La Feliz para pasar unos días de descanso.

Foto: Movilpress

Entre los planes que organizó para este fin de semana, Alé no dudó en llevar a los papás de Martina a La Bombonera, alertado de su fanatismo por Boca y les mostró algunas de las propuestas teatrales que existen en cartelera: Los Mosqueteros del Rey (con Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal) y el espectáculo que lidera Martín Bossi.

La velada culminó con una cena en El Corralón, uno de los restaurantes que fue declarado como sitio de interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires, donde demostró el gran vínculo que tiene con el entorno más cercano de la mujer que conquistó su corazón.

¡Mirá las fotos de Matías Alé junto a su novia y sus suegros!

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MATÍAS ALÉ CONTÓ CUÁL ES EL PROYECTO QUE TIENE CON SU NOVIA DE 22 AÑOS

En medio de la felicidad que vive a pocas semanas de haber presentado a su novia 24 años menor que él, Martina, Matías Alé (46) confesó sus deseos de convertirse en papá por primera vez junto a la joven que conquistó su corazón.

Así lo reveló el propio actor en Almorzando con Juana, el programa que conduce Juana Viale por eltrece: “Tengo ganas de ser papá”, lanzó. Y ante la sorpresa de todos los invitados y la conductora, agregó: “Pero, pará. ¿Estás mal? Si me preguntabas hace 7 meses si tenías ganas de ser papá, te iba a decir que no. Hoy me preguntás y las ganas están, los tiempos están”.

Foto: Captura de video de Instagram (@matiale77) Por: Fabiana Lopez

“Ustedes saben que yo en mi vida la vivo con intensidad. Si no lo hago ahora, y además ya tengo 46 años, tengo ganas de ser padre y tengo ganas de seguir siendo feliz. Soy feliz”, agregó, a corazón abierto.

“Tengo ganas de ser papá ¿Estás mal? Si me preguntabas hace 7 meses si tenías ganas de ser papá, te iba a decir que no. Hoy me preguntás y las ganas están, los tiempos están”.

Luego, recordó lo duro que fue la última etapa en su vida: “Me están pasando cosas hermosas. Pasé momentos muy difíciles. Muy difíciles”. Y cerró, a flor de piel: “Lo que quiero decir es que el mensaje que podemos dar es que se puede salir adelante. Uno puede tocar un fondo y salir adelante”.