En medio de la felicidad que viven después de haber blanqueado que comenzaron una nueva historia de amor, Rocío Pardo abrió su corazón y habló en profundidad de su noviazgo con Nico Cabré.

Rocío ahondó en la posibilidad de tener hijos en una nota que dio a la revista Hola! Argentina y que reprodujeron en Socios del Espectáculo.

“En este momento, no siento el deseo de ser mamá. Estoy disfrutando otras cosas y tampoco sé si más adelante voy a querer. Amo a los niños, pero desde muy chiquita y a diferencia de mis amigas, observaba que todas tenían ese deseo de ser mamá y a mí no me pasaba”, reflexionó Rocío.

Nicolás Cabré con Rocío Pardo (Foto: Instagram)

“Quizás no me pase nunca y transite la vida compartiendo con la hija de mi pareja o con mis hermanos más chicos, o tal vez en unos años cambio de opinión”, agregó, en referencia a Rufina, la pequeña de 10 años que Cabré tiene con Eugenia “la China” Suárez.

QUÉ DIJO ROCÍO PARDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TENER HIJOS CON NICOLÁS CABRÉ

En cuanto al día a día con Nicolás, detalló las prioridades de la pareja: “Nos adaptamos al estilo de vida de cada uno y tratamos de estar juntos todos los días”.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré. Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

Y cerró, sin escatimar en halagos para el hombre que supo conquistar su corazón: “Él es un amor y extremadamente atento. No deja de sorprenderme todos los días. Nos hace mantener un juego de conquista diario. Está en todos los detalles y hace que yo también sea así para estar a la altura”.

NICOLÁS CABRÉ BLANQUEÓ SU RELACIÓN CON ROCÍO PARDO CON UN ROMÁNTICO MENSAJE EN LAS REDES

Luego de que se filtrara una foto junto a Rocío Pardo –ex pareja del cantante, Ulises Bueno- y se especulara con la posibilidad de que haya nacido el amor entre ellos, Nico Cabré blanqueó la relación (a principios de marzo de pasado) con un contundente gesto en las redes.

El actor no pasó por alto la publicación que subió Rocío a su cuenta personal de Instagram mostrando postales de lo que fue el festejo de su cumpleaños: “Una taza de café, un libro, un momento, una vida.Tu café, tu libro, tu momento, tu vida. Nunca creí en los propósitos antes de empezar un año nuevo. En realidad, no conozco a nadie que los haya cumplido hasta el final”, comenzó diciendo la joven.

Foto: Captura de Instagram Stories (@rrociopardo) Por: Fabiana Lopez

“Pero sí creo en los propósitos del día a día, y eso me propongo. Porque sí, muchas veces dejé de creer, dejé de buscar, y dejé de esperar. Y justo en ese momento, todo lo que soñaba, estaba. Ahí. Frente a mis ojos. Creo en ese café, en ese libro, en ese momento, en esa vida. Rodeada de familia, amigos, amor. Y qué bien se siente. Qué afortunada que soy”, agregó, misteriosa.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo. (Foto: Movilpress).

Y en medio de los mensajes que plasmaron en su muro, Cabré (que tiene a Rufina, fruto de su relación anterior con Eugenia “la China” Suárez) respondió con un corazoncito que celebraron todos los usuarios.