Rocío Pardo habló con Socios del Espectáculo y respondió si le importa lo que hizo Nicolás Cabré en su pasado con sus parejas: “No me preocupa eso, siento que todos somos distintos”.

“Yo también tuve relaciones pasadas. Y bueno, no podés juzgar a una persona por lo que fue o lo que hizo o lo que dicen que hizo”, expresó la modelo.

Rocío Pardo habló con Socios del Espectáculo.

Luego, agregó: “Yo dejo que él me sorprenda todos los días cómo es como persona y cómo es conmigo. El resto no sé, no puedo hablar porque no estuve presente, así que no tengo idea”.

ROCÍO PARDO, SÚPER ENAMORADA DE NICOLÁS CABRÉ

Rocío Pardo se mostró súper enamorada de Nicolás Cabré en una entrevista con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “Venimos muy bien, estamos construyendo un vínculo sano”.

“Estamos en un momento muy lindo. No convivimos, cada uno tiene su casa, pero la verdad es que estamos todo el día juntos”, confesó la modelo.

