No es la primera vez que Eugenia “la China” Suárez y Nicolás Cabré dejan al descubierto la buena onda que mantienen, en especial por la hija que tienen en común, Rufina. Y esta no fue la excepción.

En esta oportunidad, la actriz y cantante subió un dulce posteo en el día que el actor cumple años: “Feliz nacimiento. Gracias por regalarle tiempo, momentos y recuerdos a nuestra hija. Qué fortuna ser familia”, expresó junto a una foto de Cabré junto a Rufina en una playa.

Por su parte, Nicolás recogió el guante y le devolvió el gesto a la China con otras dulces palabras: “¡Sí, qué fortuna ser familia! Gracias”, respondió con tres emojis de corazoncitos rojos.

WANDA NARA HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE QUE LA CHINA SUÁREZ ASISTA A LA PRESENTACIÓN DE SU TEMA EN UNA CONOCIDA FIESTA

En medio de la felicidad que vive a minutos de haber lanzado su flamante hit llamado O bicho vai pegar, Wanda Nara contó que presentará unos de sus temas en una famosa fiesta y fue contundente cuando le nombrar a Eugenia “la China” Suárez.

“El sábado vamos a estar presentando Bad Bitch en la Bresh”, comenzó diciendo la empresaria en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito (y que ahora lo está reemplazando Maite Peñoñori en sus vacaciones) por América.

Tras escucharla, la periodista fue al hueso con su pregunta: “¡Me encanta! No le vas a prohibir la entrada a nadie ahí, ¿no?”. Y, rápida de reflejos, Fernanda Iglesias agregó, picante: “Ah, la China va siempre”.

“No, ¿por qué? Yo jamás le prohibí la entrada a nadie. Cuando estoy en Argentina, siempre voy, me cruzo con el que esté y me saludo con todo el mundo”, cerró la esposa de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), contundente.