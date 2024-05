Luego del fuerte impacto que despertó la noticia sobre la enfermedad de Juliana “Furia” Scaglione en Gran Hermano 2023, Mauro Dalessio (quien tuvo un romance con la jugadora) contó cómo atravesó ese difícil momento con la joven en el reality de Telefe.

“Fue durísimo. Encima la sacaron para hacer varios chequeos, lo cual es algo que no es normal porque estamos totalmente aislados y no sabemos nada de nada. Y pobre, tuvo que ir y volver varias veces”, dijo.

“Yo sentí que yo estuve con ella siempre. Traté de darle de mi parte lo mejor que pude y de contenerla porque es un momento malísimo que pasó, malísimo”, siguió diciendo el exparticipante en Implacables.

“Ni ella, ni nadie se merece quedarse sola en ese momento, además al tener la personalidad que tiene, muchos en la casa es como que están inhibidos, le tienen miedo y tal vez no se animaban a preguntarle si está bien o mal”, agregó.

Asimismo, Mauro dejó en claro por qué se mostró tan cerca de Furia en la casa: “Yo sentía que lo correcto era estar con ella, yo estaba bien con ella. La verdad, era una persona que me gustó mucho en su momento, entonces me salió simplemente, natural”.

Y agregó: “Quise contenerla porque ahí en la casa sí necesitás mucha contención porque es muy duro”.

“Por suerte estuvo bien, se puso bien y pudo seguir haciendo lo que hacía normalmente y no le pasó nada. Es algo muy leve, por suerte, así que re bien”, cerró el exjugador, sincero.

PROFUNDO SINCERICIDIO DE FURIA AL HABLAR DE SU RELACIÓN CON MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que una tremenda pelea terminara de quebrar su relación con Mauro Dalessio, con quien había comenzado un romance en Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se confesó con Virginia Demo a solas y compartió sus sentimientos más íntimos.

“Mauro quiere ser protagonista y al lado mío no se siente protagonista. Y está equivocadísimo porque una pareja que va con todo, es una locura. No una pareja que está todo el día durmiendo”, lanzó la jugadora, tal como se vio en un video que se viralizó en las redes.

“Yo no me enojé con él porque no quiere jugar conmigo. Me enojé por cómo usó mi corazón y lo hizo mier…, lo destruyó por completo; y después se cag… de risa y hablar mal de mí por cámara”, agregó.

Y cerró, dejando en claro sus deseos de que el joven quede eliminado del reality de Telefe: “Y ni siquiera estoy enojada porque no le deseo el mal a nadie, ni el odio a nada, pero que se vaya a trabajar afuera. Yo tengo que seguir mi juego”.