La muerte de Diego Maradona fue un verdadero duelo nacional allá por noviembre de 2020, el velatorio se hizo en la Casa Rosada, y Dalma Maradona blanqueó que no dejó a entrar a Rocío Oliva a despedirse de su padre, aunque sin explicitar los motivos.

“Me gustaría que vengas, Dalma, y me lo digas, o me lo mandes a decir, lo que sea. Porque no tengo el motivo”, desafió la expareja del Diez.

Ahí, la panelista de A la tarde chicaneó a la hija mayor de Claudia Villafañe: “Dejemos de dar esta vueltita de yo sé, pero no digo, vos sabés, pero no sabés. La verdad es que no lo sé”.

Dalma Maradona apuntó contra Rocío Oliva en LAM.

Luego, se quejó de la actitud misteriosa: “Quiere generar una duda, que no termina diciendo algo, y acaba como diciendo que explique yo algo que la verdad es que no tengo que explicar”.

“Que lo explique ella. Sabrá el por qué y no lo dice”, cerró Rocío Oliva contra Dalma Maradona.

POR QUÉ ROCÍO OLIVA NO PUEDE IR AL CEMENTERIO DONDE DESCANSA DIEGO MARADONA

Diego Maradona y Rocío Oliva (Foto: EFE)

Por otra parte, Rocío Oliva lamentó que no le permitan ir a visitar el cementerio privado de Bella Vista donde descansan los restos de Diego Maradona, quien fuera su pareja durante siete años.

“Lamentablemente no puedo ir. Dalma y Gianinna son las que deciden quién pasa y quién no”.

