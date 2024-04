El supuesto romance entre Javier Milei y la exmodelo Victoria Vannucci tras la ruptura del presidente con Fátima Florez tiene copados los titulares de los portales de noticias, y ahora la tarotista Fabiana Aquin lanzó las cartas para ver qué le depara el destino al mandatario en ese sentido.

En El impertinente, Tomás Dente le pidió a la tarotista que use sus cartas para ver más allá de lo evidente sobre el lado amoroso de Milei. “Mi querida Fabi, ¿cuál va a ser el futuro amoroso del presidente? ¿Vuelve con Fátima o tal vez escriba en el nuevo capítulo su historia de amor con Victoria Vanucci?”, quiso saber.

Victoria Vannucci / Fuente: eltrece

“Bueno, esta carta es para Victoria, la sacerdotisa. Tiene mucha fuerza y poder”, sentenció Fabiana. “Y acá sacó otra carta. La voy a mostrar acá, a cámara. La vamos a dar vuelta. Regresa con Fátima”, aseguró, mostrando el naipe.

Revelaron que Victoria Vannucci sigue casada con Garfunkel en medio de los rumores de romance con Milei

POR QUÉ LA TAROTISTA FABIANA AQUIN ASEGURA QUE MILEI VOLVERÁ CON FÁTIMA FLOREZ

“Y digo algo”, agregó. “Va a haber un impasse de hecho. Va a pasar un tiempo. Puede ser que él tenga otra pareja, pero él va a regresar con el tiempo con Fátima Flores”, relató Aquín mientras Ana Laura Román le preguntaba “si la cantante Daniela tiene alguna posibilidad”.

Hace algunos días, en El run run del espectáculo, Aquin aseguró también que Milei volverá con Fátima cuando vio que “en algún momento de la vida se van a unir” y arriegó más ya que agregó que “le salía nacimiento”.

Javier Milei y Fátima Florez están separados. (Foto: Reuters - Denis Balibouse / TN - Nicolás González)

“Esto va a ser la culminación del cierre de esta pareja que todavía no ha terminado. Ellos dieron el cierre, pero se van a volver a unir de vuelta”, remarcó Aquin. “Acá me sale él con apertura de caminos abiertas cómo que esto fue de alguna manera una forma de estrategia para que no se lastimen ninguno de los dos”, cerró.

Victoria Vannucci blanqueó su relación con Javier Milei: “Las cosas como son”

