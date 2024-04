El viernes pasado, tras su promocionado encuentro con Elon Musk, el presidente Javier Milei lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que oficializó el fin de su romance con Fátima Florez aduciendo que el “éxito arrollador” de la humorista los mantendrá alejados mucho tiempo.

Fátima llegó este jueves a Argentina, casi sobre el filo de LAM, y Ángel de Brito pudo entrevistar a la distancia a la actriz de manera escueta pero efectiva a la hora de hacer que ella cuenta su versión de la historia.

Ángel de Brito:- Hola, Fátima. ¿cómo andás? ¿Cómo estás?

Fátima:- Bien. Acá, recién llegada. Tengo que tener una cara después de tantas horas de traqueteo.

AdB:- Estás diosa como siempre. ¿Tuviste traqueteo allá?

FF: - No, digo traqueteo porque el viaje se hizo muy largo. Íbamos a llegar hoy a la mañana y bueno, terminamos llegando a esta hora. Así que se hizo largo. Después también hubo un cambio de piloto. Yo dije ‘Ahora viene Vicky Xipolitakis’…

AdB:- Menos mal que no. Fátima, voy al punto porque tengo poco tiempo y quiero escucharlo de tu boca: ¿Por qué se separaron con el presidente? ¿Por qué se terminó la relación?

FF: - Mirá, por lo que ya sabés. Acá lo importante es que esto fue consensuado, que de verdad esto está hablado, que la relación es hermosa, que el vínculo está intacto. Así que es un comunicado de común acuerdo. Los dos estamos de acuerdo. Así que me parece que está súper charlado, súper consensuado. Es un comunicado bilateral.

AdB:-Bilateral, de ambos países. Me gusta. Y el motivo de la separación, ¿cuál es?

FF: - Me están haciendo señas hace mil años.

AdB:-Dos minutos. ¿Por qué se separaron?

FF: - Y porque realmente son... Fijate el momento que tiene. Es una gran responsabilidad sobre sus espaldas. Así que estamos todos, obviamente, apoyándolo. Es un momento difícil.

AdB:-¿Pero es por falta de tiempo? ¿Porque no se pueden encontrar?

Santiago Sposato: El comunicado decía, por tu éxito arrollador. Disculpame que insista.

FF: - No, bueno, léelo. ¡Es terrible Sposato! Y yo no sé dónde está el auto. ¡Ah, está acá! Me está esperando hace rato. No quiero hacerle esperar.

AdB:-Lo último y te dejo, porque yo también ya me tengo que ir a comer. ¿Eras muy celosa con Milei?

FF: - No, para nada.

AdB:-¿Le hacías planteos?

FF: - Para nada. Eso, no sé, alguien...

AdB:-Te están operando, entonces, querida.

FF: - ¿Más todavía? Más no, chicos… Todo bien. Gracias por la preocupación. Besos a todo el equipo. Gracias, Ángel. Sabes que te quiero.

AdB:-Gracias. Contestame los mensajes. Te mando un beso grande.

LAS FOTOS EXCLUSIVAS DEL ARRIBO DE FÁTIMA FLORES A ARGENTINA

Fátima Florez volvió a Argentina tras la ruptura con el presidente Milei (Foto: Movilpress)

