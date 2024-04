Tras un par de años en línea, las series y ciclos protagonizados por Susana Giménez, Pampita y Valeria Mazza fueron quitados de Paramount+ sin que ni siquiera sus protagonistas fueron notificadas, tal como se supo al ir en busca del testimonio de la esposa de Alejandro Gravier.

Tal como señaló el informe que pusieron al aire este jueves en LAM, Valeria Mazza ostentaba una docuserie llamada Un Sueño Dorado que recontaba toda su fantástica carrera en las pasarelas de todo el mundo, pero al querer buscarla en el menú ya no figura.

El reality de Pampita mostraba la intimidad de la top con Roberto García Moritán

Carolina ArdohaIn, por su parte, llegó a estrenar dos temporadas de Siendo Pampita en la que contaba cómo es un día en su ajetreada vida profesional y familiar junto a Roberto García Moritán y sus cuatro hijos. Tampoco está disponible.

POR QUÉ LEVANTARON LOS PROGRAMAS DE SUSANA GIMÉNEZ, PAMPITA Y VALERIA MAZZA

Lo mismo le pasó a Susana Giménez, que llegó a grabar una serie de especiales, Invitada de honor, entrevistando a Wanda Nara y a Sebastián Yatra, entre otros, y tampoco está disponible en la plataforma; y lo mismo ocurrió con el reality de Marley y Mirko.

Susana Giménez y Sebastián Yatra.

En LAM, Federico Bongiorno, que trabaja en la producción de Gran Hermano para Telefe, señaló que “no hay una palabra oficial de Paramount en Argentina”. “Lo que sí sé es que esto estuvo pasando en todo el mundo con Paramount. Ellos lo anunciaron en un momento que iban a empezar a cortar un poco lo que es el contenido local para concentrarse en contenido global”, agregó.

Ante la consulta sobre el rendimiento de las series locales, Bongiorno señaló que Paramount “está en una situación financiera complicada”. “De hecho, estaban muy cerca de unirse con Warner Bros. Ahora se está hablando de Skydance. Es algo que está en conversación. Y esto fue una estrategia que pasó”, agregó el panelista.

POR QUÉ LAS PLATAFORMAS DE STREAMING ELIMINAN CONTENIDO ORIGINAL SIN EXPLICACIÓN ALGUNA

En este sentido, Federico agregó que no solo Paramount+ quita contenidos originales, sino que también lo hacen muchas competidoras “no tienen que pagar un montón de impuestos residuales y demás que le tienen que pagar a la gente porque ese contenido sigue al aire”. “Lo que pasa es que esto un poco se convierte en una pérdida porque el material no está disponible”, cerró.

En ese sentido, Disney+ tiene un antecedente en ese tema cuando el año pasado hizo una auditoria de sus finanzas tras sufrir algunos traspiés, y terminó levantando series que llevaban solo semanas en el catálogo como Willow un nuevo comienzo, y HBO Max nuevos clásicos como Westworld.

El cronista Alejandro Castelo le consultó a Valeria Mazza por qué su docuserie había desaparecido de la plataforma, pero ella le aseguró que estaba y cuando le mostraron las prueba no supo contestar la pregunta.

