Dentro de la casa de Gran Hermano 2023, Joel Ojeda no solo intentó coquetear con Rosina Beltrán, participante a quien conocía desde antes y con quien había tenido un breve romance, también estuvo cerca de Paloma Méndez y le tiró onda a Florencia Regidor, antes de que la joven apostara al amor de Nicolás Grosman.

Fuera de juego, el azafato generó una cómplice relación con Catalina Gorostidi y los rumores de affaire no tardaron en vincularlos.

Analizando el historial de Joel en Ariel en su salsa, Mica Viciconte no dudó en calificarlo como “picaflor” y le hizo una contundente advertencia a Catalina.

MICA VICICONTE, PICANTE CON JOEL DE GRAN HERMANO Y CONSEJERA CON CATALINA

Ariel Rodríguez Palacios: -Felicitaciones a los dos por el amor que ha nacido.

Joel Ojeda: -No me dejes en evidencia con Paloma ahí.

Cataliana Gorostidi: -Claro, mucho Paloma.

Ariel: -A veces hay que jugarse por algún lado.

Mica: -Lo que pasa es que sos demasiado picaflor. Tirás línea por todos lados. Tenés un historial...

Joel: -Ustedes me quieren hacer picaflor.

Mica: -No, no, no. En la casa hay un archivo en el que está todo tu historial. Te invito a verlo. Y afuera de la casa también. Eso te condena un poco.

Catalina: -Mica, ¿me tengo que ir de ahí urgente?

Mica: -Si querés divertirte, bienvenida seas. Si querés algo serio, yo lo pensaría.

Ariel: -Joel, ¿te gusta la señorita?

Joel: -¿Catalina? La quiero mucho. Es muy amiga. Me cae muy bien.

Ariel: -Te gusta como persona, digamos.

Joel: -Me encanta como persona.