Si bien está muy feliz en esta nueva etapa de su vida después de haber blanqueado que comenzó una historia de amor con el polista, Facundo Pieres, Zaira Nara se sinceró al ahondar en sus relaciones pasadas.

“Ha pasado siempre que veo el problema, inminente, latente, que empieza a avanzar y soy de seguir confiando y pensando en que se va a solucionar”, reconoció la modelo en una charla con el psicólogo, Gabriel Rolón, para el ciclo streaming Perros de la calle (Urbana Play).

“Si no lo hablás, no se soluciona y la ruptura y el quiebre son inminentes. Pero soy muy larguera. Entonces, tal vez, el quiebre que tendría que haber sido en esa segunda instancia, pasa a la tercera y avanza y avanza. Y decís ‘¿Por qué la estiré tanto si yo ya sabía, desde aquel momento, que eso tenía un cierre’?”, agregó.

“Muchas veces he creído y llegué a pensar que me gustaba estar sola. O sea, que realmente lo disfrutaba por mi trabajo, por mis hijos y por mi vida. Por eso, elijo a gente que esté a distancia”, continuó la hermana de Wanda Nara.

Y cerró, a corazón abierto: “Hoy encontré con 35 años que me encanta ese vínculo. Pero 15 años atrás, las padecía porque estaba esperando hacer un cambio en algún momento, y hoy digo ‘pará, estabas loca, esto es la felicidad para mí’”.

EL SINCERICIDIO DE ZAIRA NARA SOBRE POR QUÉ TARDÓ TANTO EN OFICIALIZAR SU RELACIÓN CON FACUNDO PIERES

A poco de que se oficializara su relación con Facundo Pieres, Zaira Nara abrió su corazón y reveló los motivos por los que tardó tanto en blanquear que había comenzado una nueva historia de amor con el polista después de haberse separado de Jakob von Plessen, con quien tiene a sus hijos Malaika y Viggo.

“A mí me gusta separar mi trabajo de mi vida íntima y personal. En momentos importantes que hay que bancar. Yo siempre estoy y mi pareja va a estar”, comenzó diciendl la hermana de Wanda Nara en Rumis, el nuevo ciclo de streaming que se transmite desde Punta del Este.

“Para mí era todo un tema por mis hijos. La gente, para mí, estaba en segundo plano, el que se separó y tiene hijos me va a entender. Hay un tema con los hijos que cuando ya tienen cierta edad, tenés que primero decírselo a tus hijos”, agregó.

Y siguió: “Yo no estaba preparada para decírselo a mis hijos, ‘mamá está en pareja’; o sea, mis hijos estaban, al igual que yo, haciendo un duelo que para mí llevaba un tiempo y para mis hijos llevaba otro. Es un tema delicado, por eso me tomé todo el tiempo del mundo”.

Por otro lado, Zaira fue contundente al hablar de por qué negó en varias oportunidades su vínculo amoroso con Facundo: “Me chupa recontra mil un huevo lo que digan los demás. Las únicas personas que me importan son mis hijos y el bienestar de ellos. Yo lo voy a hacer en el momento en el que yo sienta que mi hija está preparada para escucharlo, no cuando un conductor o un panelista me diga porque me encontraron”.

“Fueron los dos años más difíciles de mi vida a nivel personal, a nivel carrera fueron los dos años más importantes de mi vida, pero lo que pasaba puertas adentro... Fueron dos años muy jodidos, yo tenía que estar fuerte para mis hijos, me han visto llorar, soy una mamá real”, cerró la modelo, a flor de piel.

