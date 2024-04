Mariana Fabbiani dedicó algunos segmentos de DDM a los looks de la alfombra roja de la entrega de los Premios Platino y para ello recurrió al criterio de Fabián Paz y su colega y pareja Gustavo Pucheta para que den su opinión sobre esta parte del evento.

Con el objetivo cumplido, Mariana intentó dar cierre a su programa, pero recordó que en breve se viene la boda de Fabián y Gustavo, y por eso los felicitó en vivo. “¡Che, tenemos novedad! ¡Se casan los muchachos! ¡Tenemos fiesta!”, exclamó aplaudiendo.

El blopper de Mariana Fabbiani.

“Pará, pará. ¿Alguno de los dos se va a vestir de novia? Quiero saber”, preguntó la conductora a la pareja, que respondió al unísono “Los dos, todo de blanco”. “La vieja pregunta de ‘¿Quién es la mujer?’”, acotó Franco Torchia, crítico con las formas.

POR QUÉ FRANCO TORCHIA CRUZÓ A MARIANA FABBIANI TRAS ESCUCHAR LAS PREGUNTAS QUE LE HACÍA A FABIÁN PAZ Y SU PAREJA SOBRE SU BODA

“Si uno va de novia y de blanco”, ratificó Fabbiani, mientras Pucheta aseguraba: “Vamos a ir de blanco. Tendrán que esperar para ver”, y su pareja adelantaba que “Va a ser un escándalo”. “O los dos, con cola”, se esperanzó la conductora.

“¿Vos esperás menos de mí, Mariana?”, la desafió Fabián Paz a la conductora, que tras enterarse que la boda será en octubre, Mariana confesó que “se muere por ver esos looks” y se ofreció a llevarle los anillos.

Mariana Fabbiani, Fabián Paz y Gustavo Pucheta (Foto: Instagram @fabianpaz)

“Me encanta que se casen. Me encanta esta pareja. Me encanta que estén acá. Los quiero mucho a los dos. Así que muchas gracias a Fabián, a Gustavo y también a Max. Me encantó. De ahora en más, vení siempre”, se despidió la conductora, que minimizó el cruce con Torchia.

