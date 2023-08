El mano a mano de Mariana Fabbiani con Santiago Maratea en El Diario de Mariana comenzó con una íntima “confesión” del influencer, con la que descolocó en vivo a la conductora.

Sin ponerse colorado, Santi le contó a Fabbiani que cuando era un niño estuvo muy enamorado de ella y que llegó a ir a verla a un programa de TV con la firme intención de pedirle casamiento, pero no se animó.

SANTI MARATEA LE DIJO A MARIANA FABBIANI QUE ESTUVO ENAMORADO DE ELLA

Mariana Fabbiani: -Vos me dijiste que nos conocíamos.

Santi Maratea: -Sí, ¿puedo arrancar por ahí?

Mariana Fabbiani: -Sí, por favor. Me siento muy vieja, si vas a contar esto. Pero contalo igual, me la banco.

Santi Maratea: -Para mí, vos siempre tuviste la misma edad.

Mariana Fabbiani: -Ay, muchas gracias. Es un elogio eso.

Santi Maratea: -Yo la conocí en RSM, porque la jodí mucho a mi mamá para que me lleve. Yo vengo de una familia que no tiene ningún vínculo con los medios y para mi mamá era muy raro ir a la tribuna de RSM. Pero yo estaba muy enamorado de vos.

Mariana Fabbiani: -Ay, no sabía esa parte.

Santi Maratea: - Yo creo que fue mi primer platónico, porque yo tenía 10, 11 años. Mi intención fue una propuesta de casamiento, pero no me animé. Y una amiga te dijo “él te ama”. Me saludaste, yo me puse bordó y ahí terminó nuestra relación hasta hoy.

Mariana Fabbiani: -Mirá vos, las vueltas de la vida.

Santi Maratea: -Las vueltas de la vida. Así que es un placer estar acá.