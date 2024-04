La dura discusión que Furia y Coti Romero mantuvieron en Gran Hermano 2023 marcó un hito en el reality, y para Nancy Pazos el nivel de tensión que explotó en la casa no debería dejarse pasar a la ligera.

“Lo único que quiero decir es que en este momento de igualdad que estamos tratando de entender y aprender, etc., no se avanza sobre el cuerpo ajeno”, afirmó la panelista de A la Barbarossa.

“El beso estuvo de más. No se le pega ni tampoco se besa a nadie que no quiera”, reflexionó.

Al final, Nancy Pazos fue contundente con la provocación de Juliana Scaglione a Constanza Romero: “No importa si sos hombre o mujer. Está mal”.

EL ANÁLISIS DE GASTÓN TREZEGUET SOBRE EL ENFRENTAMIENTO ENTRE COTI Y FURIA

Así como para Analía Franchín fue “una vergüenza” lo que sucedió entre Furia y Coti, a Gastón Trezeguet le pareció genial la templanza de la correntina.

“Me parece también que lo de Coti es un mensaje para dentro de la casa y también para nosotros, para el afuera decir, ‘yo no me voy a amedrentar frente a una Furia, me voy a parar de manos’, y va con las manos atrás”, enfatizó.

Ahí, reflexionó: “Lo que es interesante para mí resaltar de este enfrentamiento que estamos viendo es que a todos les venía bien. Nadie se metió”.

“Porque cualquiera, voy a decir algo horrible, pero cualquiera que le dé un cachetazo a la otra sabían que se iba de juego”, justificó la pasividad de todos dentro de Gran Hermano 2023.