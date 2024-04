Furia salió de la famosa casa por cuestiones de salud este miércoles y Ariel Rodríguez Palacios reveló un dato sobre qué sucedería si vuelve a entrar a Gran Hermano.

“En esta gala de nominaciones, ¿quién es el primero que aparece en placa?”, le preguntó Georgina Barbarossa y él contestó: “Esto lo voy a decir aunque me dijeron que no lo diga”.

“Si vuelve a la casa Furia, ella está nominada también. Así te lo digo, no lo podía decir, pero lo dije. No hay piedad, el juego es el juego”, anunció así el chef.

EL INSÓLITO INSULTO DE EMMA A MAURO TRAS UNA FUERTE DISCUSIÓN

Emmanuel Vich y Mauro Dalessio protagonizaron un tenso momento en Gran Hermano 2023 y todo terminó con un insólito insulto de parte del cordobés al joven de Villa Urquiza.

“Me hinchaste las pelotas con que queres que me vaya, después me decís que querés tener una relación conmigo afuera”, le dijo Furia y Emma comentó: “Es un fantasma, que se las tome de acá, es juego dice...”.

“Para vos divertirte es que te salten arriba de la chot... lo hacés al lado de mi cama, flaco. Es lo que viniste a hacer, lo veo yo yo o ve toda la gente que te viniste a culear al que se te cruce en el camino”, agregó harto.

Mauro y Emma en Gran Hermano 2023.

Entonces, Mauro le contestó picantísimo: “No me gusta que me digas lo que tengo que hacer. Eso es un prejuicio. Decí la verdad, a vos también te rompe las bolas que yo esté con ella. No pongas caras cada vez que estoy con ella”.

“Yo pongo las caras que se me canta el or... dejame de gritar, ¿por qué no le gritas así a ella? Te cagás gil de mierda, sos un gil banana come huevo”, le respondió con todo Emma mientras se iba y lo dejaba solo con Juliana.