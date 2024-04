Mediante una aplicación, Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, pidió un auto para ir hacia Plaza Italia. ¿El motivo? Tenía una entrevista de trabajo pendiente. En este contexto, la joven contó que vivió una incómoda situación con el chofer y lo contó en la red mediante un firme descargo.

“El señor me sacaba conversación y me sentí muy incómoda. Me decía a cada rato que era muy bonita y si estaba en pareja, además de otras cosas. Me invitó un café y le dije que no, que muchas gracias”, explicó, rememorando lo mal que la pasó durante el trayecto.

Acto seguido, les dio un consejo a sus seguidores. ”Cuando se tomen uno manden ubicación, porque la pasé muy mal. Cuando llegué a destino me preguntaron si estaba bien y dije que no, les conté mi situación”, expresó, todavía aterrada.

EL MENSAJE DE CAMI A SU AMIGA DURANTE LA INCÓMODA SITUACIÓN QUE VIVIÓ

Antes de cerrar, publicó la captura de pantalla del mensaje que le mandó a su amiga durante el trayecto, para apuntar contra quienes creen que está mintiendo.

“No voy a joder con algo así, no es mentira lo que me pasó, la pasé mal”, sentenció, junto a las fotos que actúan como evidencia.