A pocos días de que se viralizara una foto íntima de Camila, la hermana de Thiago Medina, el día que se convirtió en padre con Daniela Celis, la joven compartió a través de sus stories de Instagram una foto en ropa interior e hizo un desgarrador descargo.

Junto a la imagen, que la muestra de espaldas frente a un espejo, Camila aseguró que la entristecen los hirientes comentarios que recibe cada vez que se muestra segura de su cuerpo en Instagram. A corazón abierto, pidió que dejen de “recriminarle” cada vez que postea una foto sensual.

“Siento que me recriminan cómo me visto y que soy gorda. Basta por favor, porque me están haciendo mierda”.

“Siento que me recriminan cómo me visto y que soy gorda. Me dijeron muchas cosas. Yo soy gorda o estoy así no porque me gusta, pero me amo como estoy y me duele lo que dicen, me dijeron que así no voy a poder conseguir trabajo. Basta por favor, porque me están haciendo mierda”, sentenció, muy triste.

LA REACCIÓN DE CAMILA MEDINA TRAS LA VIRALIZACIÓN DE SU FOTO HOT

Deliz por el nacimiento de sus sobrinas, Camila no solo expresó su emoción por la llegada de las gemelas, también reaccionó a los comentarios sobre su foto hot.

La hermana de Thiago Medina volvió a subir la imagen íntima a una historia de Instagram, con una picante canción de La Joaqui, y se hizo cargo de los halagos y declaraciones de amor.

“Yo te amo. ¡Qué decirte!”, le escribió una cuenta fan. Y Cami le contestó: “Amooooo”.