Con 23 semanas en el #1 del top general de Monitor Latino, el artista adolescente ítalo-venezolano Ryan Cox presenta su primer álbum “A popcorn”, que incluye su primer sencillo “Alt”.

Este joven de 17 años ha roto récord de 23 semanas en el primer lugar en el Top General y 33 semanas en el primer lugar del ranking Pop – Rock de Venezuela. Además, su canción “Sinceramente” fue la más escuchada del 2023, todo avalado por Monitor Latino.

Ahora llega a presentar su primer álbum “A popcorn”, al que Ryan Cox define con una palabra: personal. Comprende ocho temas escritos por él mismo, con letras que hablan del amor y desamor, los vínculos amorosos de un joven en etapa adolescente, sus emociones y sentimientos.

Lo más importante de este material discográfico es que está armado según su historia de amor, con letras autobiográficas.

Sin embargo también puede ser la historia del oyente porque se arma y se desarma como un rompecabezas, lo que significa que se puede escuchar su historia y vivirla como propia.

QUÉ DIJO RYAN COX SOBRE SU ÁLBUM A POP CORN

-¿Cuál es tu canción favorita del álbum y por qué?

-Mmm yo creo que “ALT” y “Pendejadas” porque fueron las que más me gustó crear, se podría decir que estaba inspirado. Pero la que es más especial para mí es “Intento olvidarte” debido a que fue la canción que escribí para cerrar ese hueco que quedó en mi corazón después de terminar mi historia de amor.

-¿Tienes planes para realizar giras o conciertos para promocionar este álbum?

-Quiero ir poco a poco y disfrutar cada paso que doy. Estamos armando el show, pero cuidando todos los detalles porque me interesa darle al público un espectáculo memorable que conecte con los sentidos y podamos fluir con nuestros sentimientos. Mientras tanto estoy trabajando duro en la promoción, la semana que viene viajo a Estados Unidos, luego a Venezuela, paso por Ecuador y hasta ahí sé.

-¿Cómo ha sido la recepción del público hacia “A Popcorn” hasta ahora?

-Increíble, yo siempre me esperé recibir un poco de hate por el contenido de ALT y siento que todo el álbum ha gustado y ver a la gente disfrutar un proyecto que le di

todo mi corazón me llena de orgullo.

-¿Hay alguna colaboración especial en el álbum que te emocione especialmente?

-Al ser mi primer álbum quise mostrarme 100% yo para que el público mío y que aún no me conozca vea mi versatilidad en distintos estilos y que la gente pueda meterse por completo en la historia y no haya un factor distractor.