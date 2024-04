A poco de que una foto de ellos juntos en Brasil confirmara la reconciliación, Eugenia “la China” Suárez y Lauty Gram volvieron de su mini luna de miel y no disimularon su incomodidad al ver que los esperaba la cámara de LAM.

La actriz y cantante optó por no responder ni una sola de las preguntas que le hizo la cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América y se llamó a silencio durante toda la nota dejando en claro su malestar con su rostro serio.

Foto: Captura (América)

Por su parte, el joven atinó a hacer algunas declaraciones. Ante la consulta sobre si le molestaron las versiones que vincularon sentimentalmente a la China con Marcos Ginocchio, Lauty respondió: “No porque yo no veo nada de los chimentos, ni nada de eso”.

Además, indagado por la posibilidad de hacer una canción junto a Eugenia, el artista se mostró dubitativo, pero no le cerró las puertas a un futuro proyecto musical: “No sé, sólo Dios sabe”.

Foto: Captura (América)

Por último, alertado por el mal momento que estaba pasando Suárez al verlo dar una nota, Gram cerró: “No (le gusta) porque después salen a decir cosas que no son y la verdad es que jode. Bueno, chicos, nos vemos, que estén bien y abríguense que hace frío”.

POR QUÉ LAUTY GRAM PREFIERE MANTENER OCULTO SU ROMANCE CON LA CHINA SUÁREZ

Majo Martino no solo contó en Mañanísima que China Suárez y Lauty Gram se reconciliaron, también contó por qué le joven cantante prefiere mantener oculto su noviazgo con la actriz y cantante.

“Antes de hacerle la nota, yo le dije a Lauty ‘sé que no da el contexto, pero quiero hacerte una nota’. Y él me dice ‘OK, pero no me preguntes por la China’”, contextualizó la panelista de Carmen Barbieri, antes de poner al aire el breve mano a mano con Lauty, en un cumpleaños.

“Le hice la nota, no le pregunté por la China, pero voy a contar lo que me dijo”. Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’”, contó Martino, anunciando que la pareja sigue en pie.

“Ellos estuvieron separados. Él estuvo muy mal. Habrán estado un mes separados. Pero volvieron. Él se siente muy abrumado por todo lo que la China genera, por eso prefiere mantenerlo en secreto”, cerró la panelista.