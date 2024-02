Majo Martino no solo contó en Mañanísima que China Suárez y Lauty Gram se reconciliaron, también contó por qué le joven cantante prefiere mantener oculto su noviazgo con la actriz y cantante.

“Antes de hacerle la nota, yo le dije a Lauty ‘sé que no da el contexto, pero quiero hacerte una nota’. Y él me dice ‘OK, pero no me preguntes por la China’”, contextualizó la panelista de Carmen Barbieri, antes de poner al aire el breve mano a mano con Lauty, en un cumpleaños.

Picante, Majo agregó: “Le hice la nota, no le pregunté por la China, pero voy a contar lo que me dijo”.

“Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’”, contó Martino, anunciando que la pareja sigue en pie.

Y detalló: “Ellos estuvieron separados. Él estuvo muy mal. Habrán estado un mes separados. Pero volvieron”.

POR QUÉ LAUTY GRAM PREFIERE MANTENER OCULTO SU ROMANCE CON CHINA SUÁREZ

En ese marco, Majo Martino reveló por qué Lauty Gram no quiere decir públicamente que está de novio con la China, ni mantener un romance de alto perfil mediático: “Él se siente muy abrumado por todo lo que la China genera, por eso prefiere mantenerlo en secreto”.