El domingo pasado, Joel Ojeda ingresó a la casa de Gran Hermano gracias al repechaje y tuvo la oportunidad de volver a estar bajo el mismo techo que Rosina Beltrán, la participante por la que se siente atraído desde antes de ingresar al programa. Los “hermanitos” se conocían desde antes.

Sin embargo, la contundente declaración de amor de Lucía Maidana a Rosi en A la Barbarossa interferiría en sus planes de conquista.

“Rosi, Lucía te ama. Alejate de Joel”, fue el grito que impactó de lleno en Rosina y en Joel, quien quedó perplejo a su lado, mientras la joven festejaba a los saltos y emocionada.

“Luchi me ama, chicos. ¡Luchi me ama! Pero Joel ¿por qué me dijeron que me aleje de vos?”, expresó Rosina, feliz por el amor de Maidana, pero preocupada por la advertencia sobre Joel.

QUÉ HIZO JOEL CUANDO LE GRITARON A ROSINA QUE LUCÍA LA AMA EN GRAN HERMANO

En el instante que se escuchó el grito, Joel se quedó inmóvil, contemplando la reacción de Rosina.

Luego, hizo un gesto con la mano, en referencia a no poder creer lo que estaba pasando.

Al ver a Rosina desorientada y buscando respuesta, Joel le dijo: “Yo no te puedo decir nada. Quedate tranquila”.

Fotos: Telefe.