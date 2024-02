A mediados de 2022, José María Listorti renunció a LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli, después de tres décadas ininterrumpidas de trabajo, y desde entonces se rumorea sobre un quiebre en la relación de amistad, algo que Susana Roccasalvo confirmó.

En Implacables, Maru Leone entrevistó a José María y le preguntó si iría al casamiento de Cande Tinelli, y el actor de Matilda sorprendió al revelar que no fue invitado. “¿Por qué tendría que ir? Yo tengo buena relación con Marcelo, pero con sus hijas, más allá de verlas en eventos, no tengo una amistad”, señaló.

Marcelo Tinelli y José María Listorti

“Si me invitan, voy, ¿eh? Olvidate. Sí a mí la joda, me encanta”, recalculó Listorti antes de cerrar la nota, pero Susana Roccasalvo tenía otra idea en mente. “Ustedes saben que José María el año pasado cumplió 50 años. Invitó a muchísima gente y a todos sus excompañeros, inclusive a Marcelo Tinelli, que fue el único que no fue”, reveló la conductora.

Leé más:

Jorge Lanata calificó el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin como “una berretada”: el polémico motivo

POR QUÉ MARCELO TINELLI TUVO UNA ACTITUD TAN POLÉMICA CON JOSÉ MARÍA LISTORTI

En ese sentido, la conductora consideró que “ahí se quebró un poquito la relación”. “No hace falta pelearse, pero es un distanciamiento marcado. Es una fecha importante, y él estaba celebrando sus cincuenta años, es lindo que vayan todos para esa fecha”, agregó.

“Evidentemente, está molesto porque (Marcelo Tinelli) no solo no fue, sino que tampoco le avisó. Si hay una causa, que realmente vos no podés decir, por el motivo que sea, por una enfermedad, por un viaje, avisás y decís ‘Disculpame’”, explicó Susana.

José María Listorti y Marcelo Tinelli.

“No te digo que se crucen por la calle y no se van a saludar, pero ese vínculo me parece que está roto”, dijo Susana, que puso en duda que no puedan “colar” a José María entre los 400 invitados de la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin.

“Ya cuando dejaron de trabajar también hubo un enfriamiento de la relación. Listorti, en su derecho, quiso desarrollar más su carrera como conductor, hacer otras cosas. En su momento, cuando hubo una crisis en la misma empresa, se fue de una forma que no hubiese querido. Pero quizás no lo hicieron público nunca. Ya vienen hace tiempo, como se dice, en falsas escuadra”, cerró.

Leé más:

En fotos, el llanto de Marcelo Tinelli al ver a su hija Cande vestida de novia