Mirtha Legrand cumplió 97 años este viernes 23 de febrero y protagonizó en emotivo momento al emocionarse mientras hablaba con Carmen Barbieri en el aire de Mañanísima.

“¿Cómo te preparás para este festejo?”, le preguntó la conductora y ella dijo feliz: “Vienen como 50 personas y les dije a todos ‘sin regalos’, algunos vienen a las 20.30 y otros a las 21 horas”.

“Vino el que decora a poner las mesas y todo, hoy para mí es un día de fiesta Carmen, quedo de cama. Viene Jairo a cantar”, sumó sobre los detalles de su fiesta.

Carmen Barbieri habló con Mirtha Legrand por su cumpleaños en Mañanísima.

En el ida y vuelta con Carmen, Mirtha dijo emocionada: “Le dediqué mi vida a esta profesión. A los periodistas que están abajo esperando le servimos también, les llevamos sandwiches y champagne”.

CUÁNTOS CAMBIOS DE ROPA TENDRÁ MIRTHA EN SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS

En diálogo telefónico con Carmen Barbieri para el programa de eltrece, Mirtha Legrand contó cuántos cambios de ropa tendrá en su fiesta de cumpleaños.

“Voy a tener dos cambios de look pero a Marcela (Tinayre) no le gusta, se pone nerviosa, me dice ‘mamá no hagas eso’ y yo le digo ‘¿por qué si a mí me da placer?’”, reveló la diva argentina.